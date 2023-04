Cairo Montenotte. Monza e Dinamo Tbilisi in campo per l’ultima sfida del 26° Torneo Internazionale 958 Santero – 3° Memorial Carlo Pizzorno: in ballo c’è un posto sul podio, una infatti conquisterà la medaglia di bronzo, l’altra quella di legno.

Dopo le sconfitte di questa mattina (i brianzoli hanno perso 1-0 con il Milan, mentre i georgiani 2-1 con il Genoa), ora si trovano ad affrontarsi e, seppur si tratta di una finalina, si prevedono grandi emozioni.

