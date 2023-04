La Cooperativa di Comunità La Medicea in collaborazione con la guida turistica locale Alessandra Biancardi di “Ai Piedi delle Apuane” organizza una serie di visite guidate alla scoperta di Fivizzano e dei suoi tesori: una passeggiata che da Piazza A. De Gasperi permetterà ai turisti e a tutti coloro che sono curiosi di conoscere più da vicino quella che è stata ribattezzata, proprio per la vivacità culturale che da sempre la contraddistingue, “Atene della Lunigiana”, attraverso porte, mura, chiese, piazze e musei.

“Abbiamo pensato di offrire questo servizio agli ospiti dell’Albergo diffuso Cento Borghi che gestiamo da oramai quattro anni- commenta Raphael Nanti, presidente della cooperativa- ma anche a tutti coloro che soggiornano nelle altre strutture turistiche del comune e della Lunigiana intera. L’iniziativa cerca di favorire nuove attività culturali volte a migliorare l’offerta turistica ma non solo, grazie alle competenze professionali di Alessandra. Il nostro obiettivo è ampliare sempre di più questo genere di offerte, collaborando con guide turistiche e guide ambientali del luogo, ma anche generare un piccolo indotto per le attività commerciali”.

Al termine di ogni visita guidata i partecipanti potranno intrattenersi con un aperitivo o una degustazione in uno dei tanti locali del centro storico, che di volta in volta saranno partner dell’iniziativa.

Le visite guidate si terranno il 6 e 20 maggio e il 3 e 17 giugno, saranno prenotabili e acquistabili online sul portale turistico Visitlunigiana.it

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com