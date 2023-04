25 aprile, a Varazze grande partecipazione per la Festa della Liberazione

Varazze. “Si sentiva nell’aria che il 25 aprile 2023, a Varazze, sarebbe stato festeggiato con un calore particolare, e così è stato fin dalle prime battute di una giornata che ha ripercorso i classici itinerari che dal quel lontano, ma vicino al cuore 1945, ha ridato il senso della dignità nazionale all’intera Italia”. Lo ha detto Mario Traversi, dell’associazione Ponente Varazzino.

Il programma stilato dall’Amministrazione Comunale è iniziato alle ore 9,30 con la deposizione di una corona d’alloro da parte del Sindaco Ing. Luigi Pierfederici al cippo posto in via Milano in ricordo del varazzino Lelio Basso, co-partecipante alla stesura della Costituzione nata dalla Resistenza, presenti la Segretaria della Sezione A.N.P.I di Varazze, Francesca Agostini e i Consiglieri Comunali Mariangela Calcagno, Ambrogio Giusto, Marilena Ratto, Paola Busso, il Comandante della Polizia Locale Mauro De Gregorio, e il Gruppo Alpini di Varazze; delegazione che si è portata successivamente in località Valloria per analogo e doveroso omaggio alla lapide che ricorda il sacrificio di Emilio Vecchia.

» leggi tutto su www.ivg.it