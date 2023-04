Ascom Confcommercio Genova nel segno della continuità: dopo la scomparsa di Odone Alessandro Cavo è il nuovo presidente

Genova. Si è svolta oggi la riunione della Giunta di Ascom Confcommercio Genova dopo la scomparsa del Presidente Paolo Odone. Nella riunione c’è stata “piena condivisione di tutti i membri di Giunta sulla necessità di portare avanti programmi e progetti già delineati per dare un segnale di forte continuità alle imprese dei settori rappresentanti” spiega una nota dell’associazione. La Giunta ha quindi deciso all’unanimità di affidare al Vice Presidente Vicario Alessandro Cavo la Presidenza dell’Ascom Confcommercio.

Alessandro Cavo a sua volta ha proposto alla Giunta Oscar Cattaneo per la carica di Vice Presidente Vicario e la Giunta ha approvato in modo compatto ed unanime. Cavo – ha accolto la decisione della Giunta esprimendo orgoglio per un incarico così importante ed ha ricordato con vero affetto ed ammirazione il Presidente Odone nel ricordo e nel rispetto del quale porterà avanti i progetti e le posizioni già delineate sempre e soltanto per dare voce alle imprese di Commercio Turismo Servizi Logistica Trasporti e Professioni che sono il vero patrimonio dell’Associazione.

