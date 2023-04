Baseball, Cairese vittoriosa a Mondovì con Serie C e Under 15

Cairo Montenotte. Continua la striscia positiva in Serie C per la squadra valbormidese che passa sul campo del Mondovì.

La Cairese segna subito con Garra spinto a casa delle valide di Bussetti e Berretta, pronta la risposta dei monregalesi al termine della prima ripresa il punteggio è 1 a 1. Al terzo inning, approfittando di un’incertezza difensiva, i padroni di casa segnano e si portano in vantaggio, le due formazioni si studiano e i lanciatori Baisi e Calcagno sorretti dalla rispettive difese danno spettacolo e solo al settimo inning il tabellone si muove e segna il punto del pareggio Cairese targato Marenco. Ottava ripresa: valida di Franchelli, bunt di sacrificio di Garra che sposta il corridore e Bussetti prontamente “batte a casa” come da manuale; affidato a Castagneto il compito di chiudere la gara rilevando l’ottimo Baisi e con l’autorità di un veterano spegne ogni velleità di rimonta dei padroni di casa.

» leggi tutto su www.ivg.it