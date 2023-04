Canottaggio: Rowing, Speranza, Velocior, Samp e Murcarolo in evidenza a Pra’

Genova. Seconda regionale aperta selettiva a Genova nella giornata di domenica 23 aprile, esattamente il weekend successivo al Meeting società e Master area Nord con la partecipazione di oltre 850 atleti/gara in ragione della presenza, per la selezione, anche di tante società toscane.

Rowing Club Genovese d’oro nel 7,20 Allieve B2 con Clelia Barabino, con la singolista Under 19 Martina Fanfani, nel doppio Under 19 Aquilino-Canale, nel 7.20 Allievi A con Achille Cecchini, nel singolo Senior con Edoardo Marchetti, i 4 di coppia Under 19 (Treccani, Pozzobon, Speciale Bordo e Fasciani, Dominici, De Sena, De Palma), nel 4 senza femminile con Costa, D’Epifanio, Boiocchi e Mancuso, con l’allievo C Riccardo Ren, con i doppi Under 19 Fasciani-Torre e De Sena-Dominici e l’otto Senior.

