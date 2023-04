Chiara Vincis torna sul ring dopo l’incidente e conquista la cintura di boxe

Savona. Dopo l’incidente in moto e il conseguente intervento al legamento posteriore che l’avevano costretta a fermarsi per un anno, torna finalmente sul ring la pluricampionessa savonese Chiara Vincis. E come sempre lo fa in grande stile: si batte con la Pro Alexandra Gaburel e vince la cintura di boxe.

La gara va in scena sabato 22 aprile, al teatro del Casinò di Sanremo, durante la kermesse “RingMania World Series”, un galà d’eccellenza che ha spaziato da incontri pro e amatoriali con atleti di indiscusso valore e selezionati per le loro capacità e qualità.

