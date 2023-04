Da inizio giugno a inizio luglio ritorna il Festival dei prodotti spezzini in Passeggiata Morin

Ritorna il Festival dei prodotti spezzini in Passeggiata Morin. Dal 12 giugno al 7 luglio spezzini e turisti potranno approfittare dell’ormai tradizionale proposta culinaria composta dal mix tra muscoli e focaccia nell’area demaniale marittima antistante i pontili dell’Assonautica. Si tratta di una superficie di quasi 90 metri quadrati compresa tra i giardini e le palme che il Consorzio Produttori Spezzini ha ottenuto in concessione dall’Autorità di sistema portuale per il posizionamento di due gazebo attrezzati arredati con cucina, frigoriferi, banconi e quant’altro necessario alla preparazione e somministrazione di alimenti, bevande e prodotti tipici del territorio, con area accessoria per la posa di tavoli e sedie, nonché un gazebo per manifestazioni e show cooking.

