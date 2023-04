Dal 2 maggio attivo il nuovo velox a levante di Pietra Ligure: sanzioni per chi supera i 50km/h

Pietra Ligure. A partire da martedì 2 maggio sarà pienamente operativo il dispositivo di rilevamento della velocità in postazione permanente automatizzata (autovelox) posizionato sul tratto di via Aurelia a levante di Pietra Ligure, all’altezza del passaggio a livello di Viale Europa, in prossimità dell’inizio del centro abitato.

“Come da decreto prefettizio rilasciato a seguito dell’elevato numero di incidenti stradali rilevati negli ultimi anni, abbiamo provveduto ad installare il misuratore di velocità e relativa cartellonistica nel tratto di Aurelia di levante, corrispondente all’inizio del cento abitato del Comune di Pietra Ligure – dichiarano dall’amministrazione comunale pietrese – Dopo i quaranta giorni di rilevamento dei dati e di verifica del corretto funzionamento dell’apparato, da martedì 2 maggio l’autovelox sarà pienamente operativo e funzionante e si procederà con il sanzionamento per chi supera il limite di velocità consentito di 50 chilometri all’ora”.

