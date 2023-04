Gara per la gestione dei parcheggi degli ospedali, i sindacati: “Manca la clausola sociale, calpestata la dignità dei lavoratori”

Savona. “Gli ospedali di Albenga, Pietra Ligure e Savona sono interessati da una gara di appalto per la gestione dei parcheggi, nella quale non è stata inserita la clausola sociale che garantirebbe la continuità occupazionale per le persone già ad oggi impiegate in quel servizio con la Sct srl, non tenendo così in considerazione le preoccupazioni delle lavoratrici e dei lavoratori”. Lo denunciano le segreterie territoriali di Filcams Cgil Savona, Fisascat Cisl di Imperia-Savona e la struttura di Savona di Uiltucs Liguria “con profonda indignazione e rammarico”.

Secondo i segretari Giovanni Tiglio, Giorgio Vento e Giacomo Larocca Conoscente “questa drammatica situazione che colpisce 10 famiglie. Troviamo sconcertante la che la direzione dell’Asl2 Savonese, appigliandosi ad una interpretazione tecnica, non si ponga minimamente il problema delle possibili conseguenze negative che avrà tale decisione sul personale che attualmente effettua il servizio”.

» leggi tutto su www.ivg.it