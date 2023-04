Imperia, edificio “Giro dei Galli” cade a pezzi. Scatta l’ordinanza antidegrado

Imperia. Il sindaco Claudio Scajola ha firmato un’ordinanza relativa al degrado dell’edificio della società Giro dei Galli, all’angolo tra viale Europa e via Nazionale. Nel documento si ordina alla proprietà privata, entro trenta giorni, di eliminare gli elementi di pericolo e di ripristinare le condizioni di sicurezza dell’edificio mediante interventi urgenti ed, entro 120 giorni, a porre in essere gli interventi per il mantenimento delle condizioni di sicurezza.

L’ordinanza ha fatto seguito ad apposito sopralluogo tecnico che ha accertato il perdurante stato di gravi carenze manutentive nello stabile, da cui deriva un grave pericolo per la sicurezza urbana e l’incolumità pubblica. Qualora non venisse ottemperato l’ordine, si provvederà d’ufficio alla realizzazione delle opere necessarie con spese a carico dei contravventori, oltre alle sanzioni di legge e alla denuncia all’Autorità Giudiziaria.

» leggi tutto su www.riviera24.it