Genova. Inaugurata questo pomeriggio la nuova palestra dell’Istituto Comprensivo di Teglia.

I lavori, per un importo di 68.000 euro, hanno riguardato il rifacimento del pavimento in gomma, con tracciature per campo basket e volley, il posizionamento di pannelli isolanti su due muri per contrastare l’umidità, la tinteggiatura delle pareti e la verniciatura del soffitto su lamiera grecata.

