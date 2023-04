Moconesi: scontro tra moto a Ferrada, 25enne in codice rosso

Incidente stradale pochi minuti prima delle 19 lungo la statale 225 della Fontanabuona in via Alcide De Gasperi, davanti all’abitato di Ferrada. Sul posto è intervenuto il 118 con l’automedica Tango1 con la Croce Rossa di Gattorna, la Croce Rossa e di Cicagna e la Croce Verde di Carasco. Un motociclista di 25 anni, con un trauma cranico, è apparso il più grave ed è stato giudicato in codice rosso; per altre due persone il codice è stato derubricato da rosso in giallo. I carabinieri ricostruiscono dinamica e accertano responsabilità.

A Chiavari in via Kasman un nuovo incidente alle 13 circa. Due le persone coinvolte, una in codice rosso, l’alttra in verde; sono intervenute la Croce Verde di Chiavari e per polizia municipale.

