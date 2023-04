Mondo del karate in lutto per la scomparsa del “Generale” Lucio Latte

Riva Ligure. Il karate della provincia di Imperia perde uno dei suoi volti storici: è mancato il “Generale” Lucio Latte. Generale di nome e di fatto per essere stato a capo dei paracadutisti ed esempio per molti sportivi e appassionati di Karate. Lucio è mancato oggi a 91 anni, un vero esempio per tanti amici che lo ricordano, a poche ore dalla sua scomparsa con tanti messaggi di affetto.

Particolare vicinanza agli allievi della società Fudosohin di Riva Ligure e al maestro Dario Regina che era legato a Lucio da grande affetto e che scrive: «Il giorno che ti ho conosciuto avevi appena iniziato a fare karate, ho impressa l’immagine di questo uomo tutto di un pezzo che si avvicinava con garbo e nulla faceva trasparire i suoi settant’anni anni. Poche parole “Maestro è da quando ero bambino che desidero fare karate , posso aggregarmi!!? “.Il karate è per tutti. Hai iniziato un percorso e raggiunto tutti i traguardi cintura per cintura sino al tuo 5 dan, niente ti doveva essere regalato ma conquistato con sudore fatica e perseveranza assoluta. In tutti questi anni sei stato il mio punto di riferimento oltre per tutti gli allievi che hanno avuto la fortuna di conoscerti. Il palazzetto quando entravi si riempiva del tuo carisma fatto di garbo determinazione forza fermezza e uno spirito puro e sincero. Hai aiutato tutti con parole sempre gentili ed appropriate, indimenticabile il tuo motto “volli volli volli infinitamente volli” e nessun obbiettivo è irraggiungibile..La tua ferma stretta di mano e la tua dolcezza quando ad ogni bambino o signorina donavi un cioccolatino. Ho avuto la fortuna di passare molte ore con te nella tua palestrina di pesi sempre in ordine e pulitissima oltre a tutti gli attrezzi fatti con le tue mani ene uscivo sempre più forte non solo per l’allenamento ma per quanta esperienza e saggezza mi hai donato. Non mi sono mai sentito il tuo Maestro piuttosto fortunato essere stato un tuo allievo. GRAZIE GENERALE».

