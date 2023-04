Genova. Il messaggio è chiaro: una mobilitazione che inviti i sindaci a procedere con le registrazioni degli atti di nascita dei figli di coppie omogenitoriali e per sollecitare il Parlamento a sostenere la proposta di legge di +Europa su questo tema.

E così, in attesa che il consiglio del Comune di Genova discuta la mozione, il gruppo +Europa Genova sta lavorando per presentare la mozione in ciascuno dei 9 Municipi.

» leggi tutto su www.genova24.it