Orfanotrofi e manicomi, una fotografia dal passato dalla riorganizzazione dell’Archivio storico della Provincia

Riorganizzazione dell’Archivio storico nell’agenda della Provincia della Spezia per questo 2023, anno in cui l’ente celebra il centenario. E nell’ambito di questa riorganizzazione, una delle più significative attività in programma sarà la creazione di uno spazio archivio esclusivamente dedicato al cosiddetto “Archivio degli esposti”, che conserva tutta la documentazione anagrafica dei bambini accolti negli orfanotrofi provinciali a partire dalla seconda metà dell’Ottocento fino alla loro chiusura, nonché tutta la documentazione medica relativa alle persone ricoverate nei manicomi cittadini fino alla Basaglia, la legge che nel 1978 ne ha decretato la chiusura su tutto il territorio nazionale. “La documentazione, che offre un impagabile estratto della società dell’epoca, sarà consultabile e troverà nell’archivio storico, realizzato nel rispetto dei parametri di sicurezza imposti dalla legge, una adeguata collocazione ai fini della più corretta conservazione di documenti storici”, spiega la Provincia nel Documento unico di programmazione 2023-25. Dove si spiega che è inoltre previsto un progetto di restauro dei volumi deteriorati dal tempo e dalla conservazione inadeguata, che sarà finanziato per metà dalla Soprintendenza archivistica regionale. “L’Archivio storico, nella forma in cui è realizzato, sarà anche uno spazio di studio e consultazione destinato a tutti coloro che per un interesse storico, culturale o scientifico vogliano consultare tali atti che, in rispetto alla normativa sulla privacy, sono restituiti alla comunità come proprio patrimonio storico e sociale”, si legge ancora.

L’inaugurazione del rinnovato Archivio storico sarà uno degli eventi inseriti all’interno delle celebrazioni per il centenario dalla fondazione della Provincia (2 settembre 1923).

