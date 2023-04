Parco dell’Aveto: “Save the Frog Day”, workshop fotografico

Dal Cea (Centro Educazione Ambientale) del Parco dell’Aveto

“Save the Frog Day”, giornata internazionale per la salvaguardia delle rane, è una ricorrenza iniziata

nel 2009 per sensibilizzare l’opinione pubblica sui rischi che incombono sulle rane e sui rospi,

animali legati strettamente a zone ed ambienti umidi, habitat molto vulnerabili e a rischio

sparizione. Il Parco dell’Aveto aderisce alla manifestazione, organizzando per sabato 29 aprile, una

giornata all’insegna della fotografia naturalistica, nella meravigliosa Foresta delle Lame: obiettivo

(fotografico) puntato quindi sulla nostre zone umide e i loro abitanti!

