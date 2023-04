Pieve Ligure: venerdì 28 concerto di Gianluca Campi

Dal Gruppo Promozione Musicale “Golfo Paradiso”

Venerdì 28 aprile, ore 18, al Teatro Massone di Pieve Ligure, si esibirà il fisarmonicista Gianluca Campi con un programma all’insegna della bravura: da Vivaldi a Piazzolla, passando per Bach, Brahms, Rota e Morricone. Campi è uno dei maggiori virtuosi di fisarmonica del panorama musicale internazionale: dal trionfo al trofeo internazionale di fisarmonica del 2000, la sua carriera lo ha portato nelle più importanti sale da concerto italiane ed estere. Al suo attivo anche numerose incisioni, sempre molto apprezzate dalla critica. “Gianluca Campi è un virtuoso di prim’ordine…non soltanto riesce ad eseguire un numero impressionante di note nel più breve tempo possibile, ma conduce il fraseggio in modo da tenere sempre alta la tensione emotiva… fa cantare e parlare il suo strumento sfruttandone tutte le possibilità agogiche e dinamiche…ascoltare per credere!”

