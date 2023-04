Quarta edizione del “Festival delle Alpi Apuane” come partecipare

È stata ufficialmente lanciata la quarta edizione del Festival delle Alpi Apuane, l’evento dedicato ai giovani talenti, band e artisti singoli di tutta Italia organizzato dall’etichetta Musicantiere. La finale dell’evento avrà luogo sabato 15 luglio 2023 nella suggestiva Cava Cattani Sigliole Lisciata a Equi Terme, in provincia di Massa Carrara, e l’ingresso per il pubblico sarà come sempre gratuito. Le iscrizioni sono ufficialmente aperte: fino al 25 giugno 2023 tutti gli artisti e le band interessate potranno inviare la propria candidatura sul sito di Musicantiere.

Così come per le precedenti edizioni, non è prevista alcuna quota d’iscrizione per gli artisti, proprio perché il festival è rivolto all’individuazione e alla valorizzazione dei talenti musicali. La direzione artistica avrà cura di selezionare tra i 18 e i 24 artisti e band fra tutte le candidature giunte, che avranno così la possibilità di esibirsi nella finale del concorso. Nel corso della finale una giuria composta da esperti musicali proclamerà i vincitori assoluti.

