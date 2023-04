Recco: la presentazione del libro “La Cura” di Sonia Maria Luce Possentini  

Dallo staff del sindaco di Recco Carlo Gandolfo

Pubblico delle grandi occasioni per la presentazione del libro “La Cura” di Sonia Maria Luce Possentini, l’evento promosso dall’Amministrazione comunale questo pomeriggio nella Sala Polivalente con i saluti del sindaco Carlo Gandolfo, l’introduzione di Lucio Bernini e l’accompagnamento musicale di Marta Revello. Il libro, edito da Einaudi Ragazzi, è indirizzato a grandi e piccoli, per scoprire o riscoprire la dedizione e il supporto incondizionati per la persona amata. Dal capolavoro di Franco Battiato un album illustrato da Sonia Maria Luce Possentini è ricco di poesia, colore e passione.

Grande partecipazione di pubblico alla presentazione del libro “La Cura” di Sonia Maria Luce Possentini

