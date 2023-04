Recco: l’omaggio a Battiato nel libro capolavoro di Sonia Maria Luce Possentini

C’è un meraviglioso fil rouge che lega Recco alla musica cantautorale. C’è il cordone che la lega a Luigi Tenco, che ha abitato sul poggio della Bastia, nella casa di famiglia “La Torre”, e al quale l’amministrazione nel 2019 ha intitolato il Belvedere del suo lungomare. E c’è il filo più nascosto che arriva fino a Franco Battiato, non direttamente bensì attraverso Angelo Privitera, direttore artistico di rassegne estive che in Recco hanno la loro quinta teatrale e, soprattutto, stretto collaboratore dello stesso Battiato per 36 anni. Ed è lungo questa via che giunge a Recco, in un assolato pomeriggio di fine aprile, Sonia Maria Luce Possentini, che Lucio Bernini – a cui è affidata la conduzione dell’evento promosso e organizzato dal Comune in collaborazione con libreria Capurro e Pro Loco – presenta e omaggia come “artista di livello internazionale, fra le 5 migliori illustratrici italiane”.

» leggi tutto su www.levantenews.it