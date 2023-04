Sampierdarena, crolla il soffitto nella classe di una scuola media nel centro civico Buranello

Genova. I ragazzi della scuola media Barabino, succursale di via Barabino, a Sampierdarena, devono “ringraziare” il 25 aprile. Se nessuno si è fatto male, nel crollo del controsoffitto e di parte della soletta di una delle classi del plesso, è perché la scuola era chiusa per la festività.

“Fortunatamente non c’era nessuno”, dice il presidente del municipio Centro Ovest Michele Colnaghi (M5s) che, in un video pubblicato sui social, ha mostrato le immagini dello stato disastroso in cui versa, al momento, l’aula.

