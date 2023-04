Sanremo, dopo la visita in carcere a Valle Armea, la denuncia del Sappe: «istituzioni latitano e la situazione è grave»

Sanremo. Proseguono, in Liguria, le visite del SAPPE in alcune delle carceri regionali. E’ appena terminata la visita nel carcere di Valle Armea a Sanremo da parte del Segretario generale del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria Donato Capece, accompagnato dai quadri sindacali della Liguria guidati dal segretario regionale Vincenzo Tristaino.

«La Casa circondariale di Sanremo ospitava, lo scorso 31 marzo, 264 detenuti a fronte di una capienza tollerabile pari a 220 posti. Gli stranieri ristretti sono più del 60% dei presenti. Oggi la pianta organica di Sanremo presenta una forza operativa di sole 150 unità rispetto alle oltre 200 previste. Da questo dato si evince che la programmazione del servizio è basata sui livelli minimi ed il continuo accorpamento dei posti di servizio è oramai divenuto una “regola ordinaria”. Il carcere sanremese, per la presenza di detenuti di difficile gestione, per la fatiscenza della struttura nonché per la grave carenza di organico specialmente del ruolo dei sottufficiali, è una polveriera e merita la giusta attenzione da parte dei vertici dell’Amministrazione penitenziaria: c’è un solo ispettore in servizio che si alterna con gli Assistenti nella Sorveglianza Generale di tutti l’istituto. E’ assurdo! Qui servono ispettori e sovrintendenti!», denunciano Capece e Tristaino.

