Savona, dal 4 al 6 maggio il Festival ZeroDiciannove riempie la città: incontri e laboratori con scrittori e illustratori nazionali

Savona, 26 aprile 2023. Da giovedì 4 a sabato 6 maggio il ‘Festival ZeroDiciannove’, il primo dedicato alla letteratura per l’infanzia e l’adolescenza, riempie le strade e le librerie di Savona con eventi, mostre, workshop, alcuni flash mob in via Manzoni e incontri con 18 tra scrittori e illustratori del panorama nazionale (in allegato il calendario con i luoghi, gli orari e i protagonisti).

L’Amministrazione comunale ha agito in collaborazione con gli istituti scolastici di Savona, le associazioni di promozione alla lettura del territorio e la società Cooperativa A.R.C.A. grazie al sostegno della Fondazione De Mari, e in collaborazione con la rivista Andersen. Il tema di questa prima edizione del festival – che ha avuto la direzione artistica di Isabella Labate – è stato ‘Leggere la Città’.

» leggi tutto su www.ivg.it