Savona, gli studenti del Mazzini incontrano Spiderman: “Ragazzi emozionati e coinvolti, hanno bisogno di dialogare”

Savona. Gli studenti dell’istituto Mazzini Da Vinci di Savona hanno incontrato Mattia Villardita, lo Spiderman savonese. Il 7 febbraio ha visto le classi di Manutenzione ed Assistenza Tecnica nella succursale della Rocca di Legino, il 13 marzo l’incontro è stato in via Aonzo con i ragazzi dell’indirizzo Socio Sanitario ed infine il 18 aprile con le classi relative ai Servizi Commerciali.

“Quando Mattia Villardita va nei reparti pediatrici con il suo costume da Spiderman – ha detto la professoressa Francesca Frumento -, regala ai piccoli pazienti il sogno che lui non ha potuto vivere quando era al posto loro, cioè che compaia nella cameretta d’ospedale SpiderMan ad allietare alcune ore facendo dimenticare ai piccoli la noia e la sofferenza. ‘Per me il volontariato è puro entusiasmo, è un dare disinteressato che si trasforma in un ricevere tantissimo a livello spirituale’, ha scritto Mattia nel suo libro “Io e Spiderman” ed è così che si presenta al Dirigente Scolastico del Mazzini Da Vinci, Mauro Ferrando che ha accolto positivamente la proposta di organizzare tre giornate con i ragazzi“.

» leggi tutto su www.ivg.it