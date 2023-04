Dal Centro Documentazione e Comunicazione Vigili del Fuoco Genova

Nel tardo pomeriggio odierno, un incidente fra un furgoncino e due autovetture, ha bloccato la A12, in direzione levante poco dopo Sestri Levante al km 50. I quattro occupanti dei mezzi sono stati trasportati all’ospedale in codice giallo. I Vigili del fuoco di Chiavari hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area ed in particolar modo la vettura che era rifornita a metano. La chiusura è durata mezz’ora circa.

