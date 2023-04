“Val Bisagno svegliati”, l’assemblea pubblica contro le servitù della vallata e la nuova viabilità degli assi di forza

Genova. Un’assemblea pubblica allargata a tutta la cittadinanza per discutere e affrontare i nodi che i nuovi progetti della amministrazione civica per la vallata ha portato all’ordine del giorno di comitati e residenti. Questo è l’appuntamento organizzato dalla rete di comitati, associazioni, gruppo e movimenti della Val Bisagno, insieme al Civ San Gottardo, per giovedì 27 aprile, ore 21 presso la Croce Verde di San Gottardo, di via Piacenza 63.

La scaletta degli argomenti è sostanziosa, e spazia da problematiche vecchie e nuove, criticità mai risolte e ‘in arrivo’ con la messa a terra dei tanti progetti che il Comune di Genova ha messo in agenda, prima tra tutte la rivoluzione della viabilità per lo sviluppo dell’asse di forza del trasporto pubblico in Val Bisagno.

