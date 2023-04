Ventimiglia, colpo di scena: il Consiglio di Stato accoglie il ricorso di Gaetano Scullino

Ventimiglia. «Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza di primo grado, accoglie il ricorso. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa».

E’ arrivato in serata il verdetto del Consiglio di Stato. Dopo ore di camera di consiglio, la corte di magistrati, presieduta da Dario Simeoli, ha accolto il ricorso presentato dall’ex sindaco Gaetano Scullino che si era visto ricusare tutte e tre le liste che sostengono la sua candidatura.

Due gli elementi fondanti del ricorso, entrambi giudicati positivamente dai magistrati. Una sentenza, quella odierna, destinata a fare storia. Nonostante la sentenza del Tar Ligure avesse avallato il respingimento della candidatura di Scullino già sentenziato dalla sottocommissione elettorale di Ventimiglia, l’ex sindaco non si è mai arreso e ha portato il ricorso davanti al Consiglio di Stato, che gli ha dato piena ragione.

