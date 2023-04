Ventimiglia, Pierfrancesco Musacchio: «Ecco perché ho scelto di candidarmi a sostegno di Maria Spinosi»

Ventimiglia. Docente di lettere della scuola secondaria di primo grado, specializzato nell’alfabetizzazione di minori stranieri, ricercatore estero dell’università di Nizza, il candidato alla carica di consigliere comunale Pierfrancesco Musacchio si presenta ai cittadini, spiegando il perché abbia scelto di scendere in campo a sostegno del candidato sindaco Maria Spinosi con la lista Ventimiglia Progressista.

«Credo che ci sia bisogno, anche a Ventimiglia, di un’area seria di centrosinistra che prenda posizione, che non abbia timore di farlo e che abbia un’identità netta e chiara», dichiara Musacchio, che da dieci anni milita nel Movimento 5 Stelle. «Maria Spinosi è una persona in cui credo e in cui ho trovato una bontà e una affinità ideologica», aggiunge.

