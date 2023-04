Ventimiglia, problema igienico in piazza della stazione: la denuncia del sindacalista Giacovelli

Ventimiglia. «Piazza della stazione ferroviaria e i contenitori dei rifiuti installati nell’area si presentano in modo indecente. In particolare, nei pressi dei bidoni, vengono rinvenuti escrementi umani ed urine, che costituiscono un pericolo per l’igiene sia per i lavoratori che per l’utenza della stazione, oltre che per gli abitanti: questo nonostante i lavaggi giornalieri con prodotti ordinari».

Lo dichiara il sindacalista per i lavoratori del comparto Igiene Urbana Vincenzo Giacovelli, che denuncia la situazione di degrado in cui versa piazza Cesare Battisti.

