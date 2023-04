1 maggio, la richiesta di Filcams Cgil Savona: “Chiudere le attività nei festivi e regolamentare le aperture domenicali”

Savona. “In occasione del 1 maggio, come per tutte le festività del calendario, regolamentazione delle aperture domenicali e chiusura dei festivi: perche’ 1 maggio e 25 aprile sono legate da un filo rosso indissolubile, quello del valore del lavoro”. E’ la richiesta delka Filcams Cgil Savona.

“Mentre nel mondo si discute di settimana corta e si comincia a sperimentare la formula dei quattro giorni lavorativi ci sono settori professionali, come quello del commercio, dove si lotta ancora per trascorrere in famiglia le cosiddette feste comandate. La libertà di vendere in qualsiasi giorno dell’anno, anche in quelli deputati alle feste che un intero paese tradizionalmente onora, si traduce in obbligo al lavoro per gli addetti del commercio: il diritto delle aziende di vendere, e della clientela di acquistare, anche nei giorni di festa, oscura il diritto di lavoratrici e lavoratori di conciliare dignitosamente i tempi di vita e lavoro, senza che i secondi divorino i primi”. Lo sottolinea Filcams Savona.

