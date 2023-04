Arenzano, arriva lo “sbarazzo” di Amiu: due giornate per liberarsi di ciò che non serve più

Genova. Continuano nell’area costiera le attività di “sbarazzo”: dopo Cogoleto anche ad Arenzano ci si potrà disfare di oggetti inutilizzati o non funzionanti in modo semplice e senza costi utilizzando il servizio straordinario Ecovan, l’isola ecologica mobile Amiu. Gli abitanti della città rivierasca avranno, infatti, a disposizione due intere giornate per conferire tutti quegli oggetti che non usano più: sabato 29 aprile e sabato 3 giugno.

Amiu Genova, per venire incontro alle numerose richieste, ha organizzato il ritiro gratuito agevolando gli utenti a sbarazzarsi di materassi, vecchi mobili, rete letto, sedie e piccoli elettrodomestici (Rifiuti da apparecchi elettrici ed elettronici) come forni a microonde, televisore, computer, monitor, stampante, modem, telefonini e altri oggetti ingombranti.

