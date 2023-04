Argine Lungocenta, Ciangherotti (FI): “Degrado e immobilismo. Amministrazione incapace di tutelare gli interessi della città”

Albenga. “Sono passati quasi tre anni dall’evento calamitoso che ha colpito la città di Albenga il 2 e 3 ottobre del 2020 provocando il cedimento dell’argine del fiume e di un’importante porzione di asfalto nella zona della Croce Bianca. Da allora, dopo i dovuti lavori di messa in sicurezza, l’area è stata completamente abbandonata e oggi alle porte del centro storico regna il degrado a tutte le ore del giorno e della notte. Mentre Regione Liguria e l’amministrazione comunale continuano a rimpallarsi le responsabilità per il mancato avvio dei lavori di riqualificazione, questa vergognosa situazione resta ancora irrisolta”. Lo dichiara il consigliere comunale e capogruppo di Forza Italia di Albenga Eraldo Ciangherotti.

Anche per prevenire il verificarsi di ulteriori cedimenti in caso di piena del Centa, da mesi è atteso il via ai lavori di sistemazione dell’argine e della strada colpiti durante l’eccezionale ondata di maltempo del 2020: “A causa dell’incapacità politica degli enti coinvolti – spiega Ciangherotti -, è ancora tutto fermo”.

» leggi tutto su www.ivg.it