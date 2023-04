Genova. È stato sospeso lo sciopero dei lavoratori edili che operano sulla rete autostradale genovese. La decisione è arrivata a seguito di un incontro con la proprietà e la successiva assemblea sindacale in serata.

“Dall’azienda – spiegano i sindacati – sono arrivate rassicurazioni per una soluzione sostenibile e pertanto, in attesa degli sviluppi, viene mantenuto lo stato di agitazione, ma lo sciopero è sospeso così come il presidio di domattina è annullato”.

