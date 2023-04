Bordighera, il concerto del 25 aprile alla chiesa anglicana

Bordighera. Intensa serata con la Banda Musicale Borghetto, città di Bordighera presso il centro culturale Ex Chiesa Anglicana di Via Regina Vittoria a Bordighera. La conclusione degli eventi legati alla celebrazione dell’anniversario della Liberazione, ha visto protagonista il gruppo musicale bordigotto con un concerto dedicato alla figura di Italo Calvino a cent’anni dalla sua nascita.

In particolare, lo spettacolo è stato dedicato al romanzo “I sentieri dei nidi di ragno” che racconta uno spaccato della storia partigiana vista dagli occhi di un bambino, Pin, che si trova coinvolto in un gruppo di partigiani comandati dal Dritto sulle alture di Sanremo. Lo spettacolo è stato accompagnato dalle musiche della banda arricchite da una “scenografia sonora” che ha immerso il pubblico nelle scene raccontate e interpretate dagli attori Cristiana Dulbecco e Enrico Manfredini dell’associazione Hic et Nunc Teatro di Giorgia Brusco.

