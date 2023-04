Calcio, Liguria campione d’Italia: vinto il Torneo delle Regioni Under 19

La Liguria vince il Torneo delle Regioni nella categoria Under 19. La squadra allenata da mister Chiappucci ha battuto in finale i pari età del Friuli Venezia Giulia al termine di una gara vietata ai deboli di cuore. Al minuto 44 del primo tempo, il Friuli si è portato in vantaggio con Schiavon. La formazione ligure sembrava ormai sul punto di leccarsi le ferite quando Jebbar – il solito Jebbar – ha siglato al minuto 97 il goal del pareggio. Una mazzata per gli avversari, benzina sul fuoco dell’entusiasmo ligure.

Tuttavia, dopo un buon avvio nel primo tempo supplementare, con una Liguria galvanizzata dall’insperato pareggio, la stanchezza di cinque gare in altrettanti giorni si è fatta sentire e la partita è scivolata verso i calci di rigore. L’episodio che poi si rivelarà decisivo è il primo rigore dei friulani. Il portiere dell’Albenga Scalvini compie l’unica parata della lotteria. Tussellino, Favazza e Tomè non sbagliano. Il trofeo passa allora dai piedi di Thiam, che fredda il portiere avversario consegnando alla Liguria il primo trofeo.

