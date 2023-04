Camogli: il clarinettista Anton Dressler al Teatro Sociale

Dalla Fondazione Teatro Sociale Camogli

Un concerto d’eccezione, quello che il Teatro Sociale di Camogli, in collaborazione con GPM, propone al suo pubblico domenica 30 aprile alle ore 17.00. Anton Dressler, il protagonista dell’evento, non solo è uno dei maggiori clarinettisti al mondo, ma è anche un innovatore nel campo dell’esecuzione solistica con il suo strumento. Innanzi tutto perché le sue non sono mai esibizioni solistiche, anche quando si presenta da solo sul palco, con il suo clarinetto, come accadrà domenica prossima. Grazie alle magie del live electronics, di cui è un esperto, Dressler riesce infatti a moltiplicare in diretta i suoni emessi dal suo strumento, creando, da solo, una fascinosa “orchestra” di clarinetti.

