Canoni demaniali minimi: “Il governo non dà risposte”

Dall’ufficio stampa dell’onorevole Luca Pastorino, sindaco di Bogliasco

“Il governo continua a non dare una risposta precisa, nelle modalità e nella tempistica, sulla riduzione dei canoni minimi demaniali marittimi. Eppure serve solo uno sforzo per dare garanzie a enti locali e associazioni no profit. La quota, inizialmente di 2.500 euro è aumentata quest’anno a 3.377,50 euro, finisce per gravare sulle spalle di chi promuove eventi culturali, sportivi, turistici, con il comune denominatore della rivalutazione delle tradizioni”. Lo dichiara il deputato ligure Luca Pastorino, eletto nel centrosinistra da indipendente e ora iscritto al gruppo Misto alla Camera.

» leggi tutto su www.levantenews.it