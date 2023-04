Chiavari: convegno su Amadeo Peter Giannini, oggi l’anteprima

A far conoscere a tutto tondo la storia di Amadeo Peter Giannini è stato Guido Crapanzano che prima su un quotidiano finanziario milanese e poi nel libro “Il banchiere che investiva nel futuro” (2017) ne chiarì le grandi capacità finanziarie sia la magnifica intuizione in campo cinematografico con la scoperta di Disney, Chaplin, Capra. Crapanzano non solo condusse studi e ricerche in America, ma ne conosceva la figlia Claire Giannini Hoffman che tra l’altro frequentava Rapallo. Prima la figura e la fortuna di Giannini apparivano confuse e limitatea alla fortuna finanziaria.

Oggi il Centro Studi Amadeo Peter Giannini e Liguria Film Commission a Palazzo Rocca hanno dedicato una vision a Giannini e ad Adriano Olivetti “Banca e impresa a misura d’uomo”. Tra gli interventi quello del sindaco Federico Messuti.

