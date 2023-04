Domenica torna la tradizionale fiera di Santa Zita, quasi 200 banchi nelle vie della Foce

Genova. Domenica 30 aprile tornerà alla Foce la tradizionale Fiera di Santa Zita, evento conclusivo delle celebrazioni dell’omonima santa che per tutto il weekend interesseranno il quartiere. La Fiera si svolgerà dalle 8 alle 21 e interesserà, con quasi 200 banchi di merce varia e di produttori, piazza Paolo da Novi, via di Santa Zita, via della Libertà, via Bianchi, via Siria, via Pisacane.

La tradizione della devozione a Santa Zita è risalente nel tempo ed è una testimonianza dello stretto legame tra il culto della santa e la tradizione commerciale, discendente dalla comunità di mercanti lucchesi presenti nel quartiere sin dal Medioevo. Nel quartiere di Borgo Pila sarà presente anche il banco della Parrocchia di Santa Zita, protettrice di casalinghe, domestiche e panificatori.

