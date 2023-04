Elezioni sindaci, Ghio (PD): “No all’abolizione del ballottaggio per i comuni sopra i 15mila abitanti”

Liguria. “La legge elettorale per i sindaci dei comuni con più di 15mila abitanti che prevede il ballottaggio se nessun candidato al primo turno ha raggiunto la soglia del 50%, è una delle poche leggi elettorali che ha dimostrato concretamente il suo funzionamento, dando solidi risultati di democrazia e funzionalità. Non è possibile pensare di modificarla tramite un emendamento, come questa maggioranza ha tentato di fare al Senato”.

Lo dichiara la deputata del Partito Democratico Valentina Ghio dopo il question time alla Camera in cui è intervenuta insieme alla collega Simona Bonafè per il Gruppo PD sulla modifica della legge elettorale per l’elezione dei sindaci.

