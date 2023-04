Domani, venerdì 28 aprile, alle ore 18.30, l’associazione culturale Arthena ospita all’Atelier Nuova Eleusis (Via dei Giardini 14, Sarzana) Francesca Matteoni, scrittrice, poetessa, studiosa di storia delle religioni, folklore e magia, che presenterà il suo libro Tundra e Peive, prima opera di narrativa pubblicata nella collana Terra di Nottetempo. “Francesca Matteoni ci condurrà in un universo sovrannaturale, in un luogo e un tempo imprecisati dove la frattura natura-uomo si fa richiamo per ristabilire relazione e connessione, un’alleanza tra specie e mondi, tra vivi e morti, per riportare l’incanto nella realtà e salvare tutto il vivente”, spiega la presentazione dell’iniziativa, che sarà introdotta da Nunzio Festa e Simona Giorgi. Evento gratuito con prenotazione al numero +39 338 315 3159.

L’articolo Francesca Matteoni presenta “Tundra e Peive” all’Atelier Nuova Eleusis proviene da Citta della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com