Il consiglio comunale sanremese chiamato a votare il bilancio, l’intervento del Sindaco

Sanremo. Il consiglio comunale è tenuto ad approvare il bilancio preventivo. Prende la parola il sindaco Alberto Biancheri «Questa pratica ha un sapore particolare perchè l’ultimo bilancio preventivo che approviamo. Sono nove anni che governiamo e questo è un momento difficile. Siamo chiamati a presentare un programma e portare avanti un progetto di città. Abbiamo avuto questa grande possibilità del Pnrr, che per questa amministrazione sono 45 milioni di euro. Otto andranno alle scuole».

Continua il primo cittadino matuziano «Altri tre milioni vanno allo sport con Pian di Poma, 13 mioni al centro storico, 3 mioni al sociale. Tengo a soffermarmi sul mercato dei fiori per il quale 6 mioni vengono da Amaie Energia. Abbiamo ottenuto 5 milioni dall Regione e nelle prossime settimane avremo la conferma di ulteriotri 10 mioni di euro per mercato dei fiori. Facciamo un intervento da 35 milioni di euro per sistemare il mercato l’acquisizioni di aree demaniali. Abbiamo i fondi per Villa Mercede e stiamo lavorando per 152 milioni di investimenti. Stiamo portado avanti il discorso dell’Aurelia Bis, so che il Governo sta lavorando perchè questo progetto sia finanziato. C’è anche il finanziamento dal Pnrr per Villa Magnolie. Per il progetto “global service” ci sono 25 milioni, per l’efficientamento di più di 100 edifici pubblici. Rivieracqua è l’emergenza maggiore, per non passare un’estate senza acqua, per la quale sono stati stanziati a 8 milioni per Roya 1. Anche Amaie sta passando un momento difficile, è stato traferito il ramo idrico. Non mi interessa del voto, ma voglio sottolineare che questa città sta crescendo e attira finanziamenti. Ci deve essere un coinvolgimento di tutti. Su Sanremo c’è una frenesia, anche nell’immobiliare. E’ un lavoro fatto da un Festival in crecsita e dal turismo. Non voglio prendermi il merito di tutto questo. Ci deve essere però la massima attenzione per l’arredo urbana».

