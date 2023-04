La Cestistica vince in Sardegna e approda alla semifinale playoff

La Cestistica fa l’impresa, conquistando al PalaVienna di Selargius una vittoria – 61 a 52 per le spezzine il punteggio finale – che vale l’accesso alla semifinale dei play-off per l’accesso alla massima serie del basket femminile. Un traguardo prestigioso quello raggiunto dalle bianconere, che ora non vogliono certo fermarsi: le attende ora lo scontro con Battipaglia, vincitrice della serie con Matelica, e si comincia nel weekend del 6-7 maggio con date e orari ancora da definire. Tornando alla partita odierna, le spezzine si sono aggiudicate il match in terra sarda giocando una ripresa di personalità che ha permesso loro di gestire ogni tentativo di rientro del Techfind. Dopo una partenza non delle migliori – 9-3 il parziale a favore di Selargius dopo due terzi del primo quarto – la Cestistica ha trovato in Martina Guzzoni la Kryptonite delle padrone di casa: la giocatrice spezzina realizza sette punti nei primi dieci minuti e, con l’ausilio delle compagne oltre che della difesa, contribuisce a chiudere il periodo iniziale in vantaggio sul 9-14. La seconda frazione è molto equilibrata, con le ospiti che toccano il +6 in un paio di occasioni, ma senza riuscire a realizzare una fuga effettiva. Il canestro di Aispurua manda le squadre sul 20-24 all’intervallo lungo. Terzo quarto molto più prolifico e spettacolare a livello realizzativo, con il Techfind che ritrova il vantaggio con un gioco da tre punti di Pandori (31-30). La Cestistica però risponde con un parziale di 2-14 firmato dal trio Templari-Zolfanelli-N’Guessan, caratterizzato da un momento di estrema fiducia al tiro come dimostrato da tre triple consecutive realizzate (33-44). Granzotto e Ceccarelli avvicinano poi le giallonere sul 38-44 dopo 30 minuti di gioco. Selargius riparte forte e rientra fino al -6 in due circostanze (sul 42-48 l’ultima), ma le spezzine gestiscono il ritmo di gara e trovano il +13 in due occasioni: decisivo soprattutto quello a 90 secondi dal termine (48-61), siglato da una tripla dall’angolo di Nerini. Il Techfind ha tempo di accorciare con un paio di canestri, ma ormai non c’è più tempo. Vince la Cestistica, che porta ben quattro giocatrici in doppia cifra: Nancy N’Guessan, top scorer della partita con 13 punti, quindi ex-aequo Martina Guzzoni e Angelica Castellani con 11, infine il capitano Elisa Templari con 10.

TECHFIND BASKET SAN SALVATORE SELARGIUS 52-61 CESTISTICA SPEZZINA (9-14, 20-24, 38-44)

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com