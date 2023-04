Loano punta sui veicoli elettrici: ecco la “mappa” delle postazioni di ricarica presenti in città

Loano. Sono dodici, in totale, le postazioni di ricarica per veicoli elettrici attualmente attive (o in fase di attivazione) sul territorio di Loano.

Nel 2022 l’amministrazione del sindaco Luca Lettieri aveva invitato diversi operatori a manifestare la propria disponibilità ad installare sul territorio loanese fino a quattro colonnine di ricarica elettrica ciascuno. Tre proposte sono state accettate e sono diventate oggetto di un apposito protocollo d’intesa con il Comune. Ciò ha consentito di dare il via all’installazione delle postazioni.

» leggi tutto su www.ivg.it