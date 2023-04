Luciano Zarbano presenta la lista “Imperia senza padroni”: «C’è voglia di cambiamento»

Imperia. “Imperia senza padroni”ha ora un volto, anzi 32: quelli dei candidati al consiglio comunale che sosterranno il candidato sindaco Luciano Zarabano nella sua cavalcata verso il palazzo comunale. Dopo la debacle di Fratelli d’Italia lo spirito militare ha prevalso e il cammino del colonnello è andato avanti. «Il mancato riconoscimento di padroni ma solo di un ideale di un’Imperia libera, diversa e più vicine alle esigenze della cittadinanza» Afferma il candidato sindaco e questa è lo spirito che accomuna tutti i candidati. «Tant’è vero- prosegue Zarbano- che la nostra caratteristica è quella dell’ascolto e della condivisione. Della lista fanno parte ragazzi e ragazze di Imperia non hanno alcuna connotazione politica ma tanta voglia di cambiare Imperia in meglio. I candidati non sono stati scelti si sono proposti mi hanno dato quella voglia di cambiare, me l’hanno trasmessa e io non ho fatto altro che da catalizzatore di questa voglia di cambiare e loro autonomamente sono arrivati da noi».

«Il bello deve ancora venire, il 14 e il 15 di maggio. Il sedici festeggeremo- prosegue nel suo discorso Zarbano- è un momento importante per la nostra città, un momento di sparti acque tra il passato e il futuro. Il futuro non dei prossimi cinque anni ma anche oltre. Forse non tutti non si rendono conto di cosa c’è in gioco. Non bisogna mai lasciarsi ingannare dall’apparenza, anche il sale è uguale allo zucchero ma ha un sapore diverso. Bisogna saper scegliere per il bene collettivo e non per il bene personale o per convenienza personale. I ragazzi che sono qui- conclude- hanno fatto una scelta per il bene comune non perché aspirino ad un incarico ma perché vogliono un’Imperia diversa. Grazie ad un’arma potente, una matita, gli imperiesi riusciranno a dare un taglio al passato con uno sguardo ottimistico al futuro».

» leggi tutto su www.riviera24.it