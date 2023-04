Vado Ligure/Quiliano. I soci del Lions Club Vado Ligure-Quiliano “Vada Sabatia” hanno eletto il nuovo consiglio direttivo per l’anno 2023/24.

Presidente è stato nominato Maurizio Barbero, medico in pensione nonchè socio fondatore del club, da sempre “impegnato in prima linea per la causa Lions”. A ricoprire il ruolo di primo vicepresidente è stato chiamato Andrea Nari, mentre Hugo Martines è stato eletto quale secondo vicepresidente.

» leggi tutto su www.ivg.it