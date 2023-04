Monterosso-Vernazza: sentiero a senso unico dal 29 al 1° maggio

Dall’ufficio stampa del Parco Nazionale delle Cinque Terre

Bilancio positivo sulla rete escursionistica del Parco Nazionale delle Cinque Terre nel secondo ponte di Primavera. Dalla costa al crinale i sentieri del Parco sono stati meta prediletta dei visitatori più attivi, desiderosi di assistere al risveglio della natura e sperimentare il cammino come mezzo per guadagnarsi le bellezze dell’area protetta.

Un riscontro soddisfacente anche in termini di gestione dei flussi sul percorso più celebre e più battuto: il tratto Monterosso-Vernazza del sentiero Verde Azzurro dove lo scorso weekend della Liberazione è stato applicato con successo il senso unico nella fascia oraria 10-14 per migliorarne la fruibilità dal punto di vista della sicurezza.

Una misura che sarà replicata con la medesima formula nel prossimo ponte del 1° maggio (a partire da sabato 29 aprile).

Ripide scalinate in pietra e passaggi strettissimi, in coincidenza di flussi elevati, possono infatti rappresentare fattori di rischio per i camminatori e causa di ingorghi, deludendo l’aspettativa di trascorrere una piacevole giornata di trekking su questo cammino sospeso tra macchia mediterranea e falesie terrazzate a vite a picco sul mare.

