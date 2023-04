Pd: “Il Consiglio comunale non sarà libero di sottrarsi all’aut aut della Marinella spa”

Il Partito democratico di Sarzana interviene su Marinella. “Detta in parole povere. Il Comune di Sarzana ha la possibilità di attuare a Marinella un Pinqua (Programma innovativo per la qualità dell’abitare) di interesse ed utilità pubblici e dunque finanziato con 15 milioni di euro pubblici – esordisce la nota -. Per realizzare quel programma di opere pubbliche, il Comune ha però necessità di acquisire alcuni immobili (terreni e fabbricati) di proprietà di Marinella spa. E anche alla svelta, perché ha perso un sacco di tempo e ci sono scadenze stringenti. Trattandosi di una condizione per attuare un progetto pubblico, l’amministrazione Ponzanelli – di fronte alle legittime resistenze e le voraci pretese della proprietaria Marinella spa per cedere i suoi beni – avrebbe dovuto procedere all’esproprio di quegli immobili necessari a dare attuazione al Pinqua. L’amministrazione ha preferito invece piegarsi all’aut aut di Marinella spa, che ha preteso – in cambio della cessione volontaria di quei beni – l’approvazione, da parte del Comune di Sarzana, di un proprio distinto progetto privato, imperniato sulla realizzazione di una faraonica residenza di lusso per anziani, con abbuono di oneri di urbanizzazione e riconoscimento di diritti edificatori che si tradurranno in una massiccia speculazione edilizia. E siccome Marinella spa non si fida, il contratto preliminare di cessione al Comune di quegli immobili necessari ad attuare il Pinqua, firmato in queste ore con grande enfasi, diventerà carta straccia in caso di mancata approvazione da parte del Consiglio comunale – entro i successivi 120 giorni – del progetto privato di natura speculativa così sostanzialmente ‘imposto’ da Marinella spa sul borgo”.

“In sostanza – concludono dal Pd – il Consiglio comunale non sarà libero di sottrarsi all’aut aut di Marinella spa e di bocciarne o ridurne le mire speculative (24.000 metri cubi di nuova edificazione tra cui, proprio di fronte al borgo storico, una casa di riposo di lusso di 5.500 mq; la superficie dell’Ipercoop per intenderci). Il Consiglio comunale non sarà libero di decidere serenamente perché se non accoglierà a scatola chiusa le massicce pretese edificatorie di Marinella spa il compromesso sottoscritto in queste ore perderebbe efficacia, Marinella spa resterebbe proprietaria dei beni che aveva promesso al Comune di Sarzana e senza quei terreni salterebbero sia il progetto di interesse pubblico (il Pinqua) che il relativo finanziamento di 15 milioni di euro… Una delle tante vicende paradigmatiche della ‘disinvoltura’ dell’amministrazione Ponzanelli”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com