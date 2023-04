Recco: la città protagonista sulle frequenze di Rai Isoradio

Dallo staff di Carlo Gandolfo, sindaco di Recco

Rai Isoradio in diretta dalle ore 11 alle 12 sara’ presente in Liguria domani, venerdì 28 aprile a Recco (GE), con il programma dei territori tra la gente, “Le Casellanti”. A condurre Ivan Cardia che attraverso interviste e racconti presenterà le caratteristiche della città. La grande scommessa di portare la radio in mezzo alla gente e renderla protagonista nella valorizzazione del territorio. Si parlerà di gastronomia, turismo, con qualche anticipazione sui prossimi eventi estivi, e sport. Saranno presenti il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessore alla pubblica istruzione Davide Manerba, i rappresentanti del Consorzio Focaccia di Recco, Civ e Pro Loco.

Isoradio è sui 103.3 fm oppure si può ascoltare scaricando l’app “rai play sound” e cliccando su canali e Isoradio.

